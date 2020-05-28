Dördüncü Adım:

Bu adım birinci dereceden akrabası şehit olanlar veya doğu/güneydoğuda hali hazırda askerlik yapanlar içindir. Bunu yok olarak işaretlemelisiniz eğer birinci dereceden şehit yakınınız veya şuan doğuda askerlik yapan kardeşiniz varsa buradan işlem yapamazsınız varı seçip askerlik şubesine gitmelisiniz.

Beşinci Adım:

Bu adımda hali hazırda mevcut adresiniz üstte yazmaktadır eğer bu adreste bir yanlışlık yoksa her iki adıma da büyük harflerle EVET yazarak devam edin.