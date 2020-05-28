MSB askerlik yeri açıklandı mı? Eğer kısa dönem veya yedek subay adayı iseniz yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranından uzun dönem er iseniz Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama ekranında bulunan ASAL SEVK başvurusu linkine tıklayın. E-devletin sağ üst köşesinde bulunan arama kutucuğuna durumunuza göre yukarda siyah ile kararttğım anahtar kelimeleri yazarak bu sayfalara ulaşabilirsiniz. Haziran grubunda bedelli er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kişiler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, nisan grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek. Peki e-devlet ASAL sevk başvurusu nedir, nasıl alınır? Askere Haziran'ın kaçında gidilir?
E-Devlet Şifresi İle Sülüs (Sevk Belgesi) Alma
Askerlik yerleri belli olduktan sonra askere giderken yanınızda götürmeniz gereken sülüs yani sevk belgesi e-devletten alınır mı alınırsa nasıl alınır diye oldukça soru geliyor. Bu konudaki terettütleri ortadan kaldırmak için ayrıntılı bir şekilde e-devlet üzerinden sülüs belgesini almayı izah etmeye çalıştık. Askerlik şubesine gitmeden e-devlet üzerinden sülüs belgesini 6 adımda kolayca alabilirsiniz.
Birinci Adım:
Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet'e sisteme giriş yapınız.
e-Devlet Giriş
İkinci Adım:
Eğer kısa dönem veya yedek subay adayı iseniz yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranından uzun dönem er iseniz Er Sınıflandırma Sonucu Sorgulama ekranında bulunan ASAL SEVK başvurusu linkine tıklayın. E-devletin sağ üst köşesinde bulunan arama kutucuğuna durumunuza göre yukarda siyah ile kararttğım anahtar kelimeleri yazarak bu sayfalara ulaşabilirsiniz.
Üçüncü Adım:
Bu askerlik şubesine gitmeden sülüs belgesi alacağınıza dair bir bilgilendirme. Burada yazılanları dikkatlice kuyun ve büyük harflerle EVET yazarak onaylayın.
Dördüncü Adım:
Bu adım birinci dereceden akrabası şehit olanlar veya doğu/güneydoğuda hali hazırda askerlik yapanlar içindir. Bunu yok olarak işaretlemelisiniz eğer birinci dereceden şehit yakınınız veya şuan doğuda askerlik yapan kardeşiniz varsa buradan işlem yapamazsınız varı seçip askerlik şubesine gitmelisiniz.
Beşinci Adım:
Bu adımda hali hazırda mevcut adresiniz üstte yazmaktadır eğer bu adreste bir yanlışlık yoksa her iki adıma da büyük harflerle EVET yazarak devam edin.
Altıncı Adım:
Eğer yukarıda saydığım adımları anlattığım gibi yapmışsanız aşağıdaki gibi sevk işlemleriniz başarıyla gerçekleşmiştir uyarısını görüyor olmanız lazım. Buradan öncelikle dosyayı indir düğmesine tıklayarak sülüs belgesini pdf formatında bilgisayarımıza indiriyoruz.
İşlem bu kadar basit. Artık askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan indirmiş olduğunuz süsül belgesi ve nüfus cüzdanınızla teslim tarihinde birliğinize gidip teslim olabilirsiniz. Sevk işlemlerini online olarak tamamlamış oldunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra kayıtlı cep telefonunuza aşağıdaki gibi bir kısa mesaj gelecek. Bu mesaj geldikten sonra 3-5 gün içerisinde yol ve iaşe bedelinizi nüfus cüzdanınızla birlikte herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz.
ASKERLİK YERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerlerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü açıklanacağına yer verildi. Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet ve ASAL sayfası ile celbi ve bedelli askerlik yeri sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.
İŞTE SEVK TARİHLERİ
Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.
Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler. Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.
Açıklanan tabloda şu ifadelere yer verildi:
CELP İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil sevk tarihleri de açıklandı. Birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubunda bedelli er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kişiler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, nisan grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek.
Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır.
e-Devlet'ten sevk belgesini alanlara ödenecek yol ve iaşe parasının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PTT Matiklerden alabilecek. Yükümlülerin sevk belgeleri ise seyahat izin belgesi olarak kabul edilecek.