Cuma namazı kılınacak camiler listesi! İstanbul Ankara İzmir hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. İstanbul Ankara İzmir hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Normalleşmeyle birlikte camilerde Cuma namazları kılınmaya başlayacak. Pandemi yasakları sonrası toplu halde ilk Cuman namazı 29 Mayıs Cuma günü kılınacak. Peki, Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İstanbul Ankara İzmir hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Diyanet tarafından üç büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma namazı kılınacak camiler duyuruldu.
İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların duyurusunu özel bir video ile yaptı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaştığı film, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin etrafında ve içerisinde "sinek" olarak da bilinen Fly Through (Uçmak) tekniği ile 130 kilometre hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabilen FPV drone ile edilen görüntülerden oluşuyor ve bu alanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı film olma özelliğini taşıyor.
Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.
Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.
İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.
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UYARI AFİŞLERİ ASILDI
Diyanet İşleri Başkanlığının, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yarın yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin yayınladığı afiş de camilere asıldı.
Başkanlığın internet sitesinden yayınlanan "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlıklı afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapıldı.
Camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulanan afişte, namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.