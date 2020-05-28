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    • 28.05.2020 08:26
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    Başkan Erdoğan'a küfreden 'li 'ya terfi!

    ’de Başkan Erdoğan düşmanlığı iğrenç boyutlara ulaştı. Başkan ’a ve ailesine alçakça küfreden CHP'li , skandal bir kararla terfi aldı. Koyurga, İl Gençlik Kolları Sekreterliği ve yapıldı. Bir diğer küfürbaz , CHP'nin İzmir İl Başkan Yardımcılığı'na getirildi. da Başkanı oldu.

    Gezi Parkı olayları sırasında Cumhurbaşkanı 'a ve ailesine sosyal medya üzerinden alçakça küfürler eden 'lilerin, parti yönetimi tarafından adeta ödüllendirildiği ortaya çaktı. Hakkında suç duyurusunda bulunan küfürbazlardan bazıları meclis üyesi, bazıları başkan, bazıları il yöneticisi yapıldı.

    BASAMAK BASAMAK YÜKSELDİ
    Erdoğan'a yönelik galiz küfürleri deşifre olan ilk isim CHP Gençlik Örgütleri İl Sekreteri ve . O günlerde sadece parti sempatizanı olan Koyurga, kendi sosyal medya hesabından ve ailesine ağza alınmayacak küfürler etti. Bu küfürler partide adeta Koyurga'nın önünü açtı. Sırayla Konak İlçe ana kademe kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de yer alan Koyurga 2 dönem İlçe Gençlik Kolları yöneticiliği yaptı. Son olarak Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevlendirildi.

    HAKARETE ÖDÜL
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP'nin İl Başkan Yardımcısı 'de deşifre olanlar arasında yer aldı. CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te Erdoğan'ı hedef aldığı skandal paylaşımlarda "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiç bişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" ifadesini kullandı. O dönem CHP Gaziemir Gençlik Örgütü İlçe Başkan Yardımcısı olan CHP'li Ergül önce CHP İzmir Gençlik Örgütü İl Başkan Yardımcılığına, ardından CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı yükseltildi.

    BELEDİYE BAŞKANI OLDU
    Başkanı CHP'li 'nın da 15 Temmuz darbe girişimindeki paylaşımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hakaretleri ortaya çıktı. CHP'li Arda 31 Mart 2019 mahalli seçimlerin ardından Gaziemir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakaret eden CHP'liler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden küfür eden Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı. Koyurga ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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