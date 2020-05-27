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    • 28.05.2020 11:40
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    ne dedi, hesabı nedir? Yasin Ergül kimdir, ? 'de skandal bitmiyor!

    kimdir? Gençlik Örgütleri Sekreteri Dila Koyurga'nın hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün de paylaşımları sosyal medya gündemine düşüyor. CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te dönemin başbakanı olan Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweetinde "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.

    Yasin Ergül kimdir? Kaç yaşında?

    CHP'lilere ait skandal paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Partinin en genç meclis üyesi diye lanse edilen Dila Koyurga'nın galiz küfürlerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin skandal ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Peki Yasin Ergül kimdir? Kaç yaşında? Yasin Ergül ne dedi? Twitter hesabı nedir?

    15 TEMMUZ DA HALKIN ÜZERİNE KURŞUN YAĞARKEN O "SENARYO" DEDİ

    Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimi günü ise "Boşa darbe tamtamları çalmayın, bildiğin senaryo bu. Tüm medya açık canlı yayınla veriyor, böyle darbe olmaz"dediği iletilerinden ortaya çıktı.

    Ergül, darbeden 2 gün sonra ise provokatif ifadelerini sürdürdü... CHP'li Ergül'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çirkin iftiralar attığı belirlendi.

    Haberler Güncel Yasin Ergül ne dedi, Twitter hesabı nedir? Yasin Ergül kimdir, kaç yaşında? CHP'de skandal bitmiyor!
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