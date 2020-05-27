CHP'lilere ait skandal paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Partinin en genç meclis üyesi diye lanse edilen Dila Koyurga'nın galiz küfürlerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin skandal ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Peki Yasin Ergül kimdir? Kaç yaşında? Yasin Ergül ne dedi? Twitter hesabı nedir?