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    Son dakika: Başkan Erdoğan kendisine küfür ve hakaret eden 4 ’li hakkında suç duyurusunda bulundu

    Son dakika haberi... Başkan ; kendisine küfür ve hakaret eden 4 ’li hakkında suç duyurusunda bulundu. , Recep Tayyip Erdoğan’a küfür etmenin CHP’nin örtülü politikası olduğunu söyledi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

    Erdoğan o isimler hakkında suç duyurusunda bulundu

    'ın; kendisine hakaret eden 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

    ERDOĞAN'A KÜFÜR VE HAKARET EDEN 4 CHP'LİYE SUÇ DUYURUSU
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a galiz küfür ve hakaret eden Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi , CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında 'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

    İNAL: CUMHURBAŞKANIMIZA KÜFRETMEK PARTİNİN ÖRTÜLÜ POLİTİKASI
    , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür etmenin CHP'nin örtülü politikası olduğunu söyledi.

    İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Sadece bugün (dün) İzmir CHP il yöneticisi, meclis üyesi, belediye başkanı, il gençlik kollarından 4 kişiye galiz küfür ve hakaretleri için suç duyurusu yapıldı. Bu şunu gösteriyor; Sayın

    Cumhurbaşkanımıza küfretmek partinin örtülü politikası. #Ahlaksızsınız" ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı , Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

    Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.

    Suç duyurusunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.



    KENAN KIRAN/SABAH

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