İşyerlerinde koronavirüs düzenlemesi! Sağlık Bakanlığı yeni kuralları belirledi!

OFİSLERE MİSAFİR YASAĞI

Ofis ve bürolar: İşyerine misafir alınmayacak. İşyerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az bir metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmayacak.

HERKESİN KENDİ KALEMİ

Emlakçılar: İşyerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılacak. Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanacak.