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    • 28.05.2020 08:38
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    İşyerlerinde koronavirüs düzenlemesi! Sağlık Bakanlığı yeni kuralları belirledi!

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden normalleşme sürecine adım adım ilerliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, benzin istasyonlarından kozmetikçilere, beyaz eşyacılardan emlakçılara11 sektör için yeni rehber yayınladı. İşte normalleşme sürecinde hayatımıza girecek olan o kurallar...

    RUJ DENENMEYECEK
    Kozmetik ve parfümeri mağazaları: Ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj, allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetiklerle makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfümler direkt cilde değil test kâğıtlarına uygulanacak.

    4 METREKAREYE 1 KİŞİ
    Beyaz eşya ve mobilya mağazaları: 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) yer işaretleriyle belirlenecek. Kalabalığı engellemek için dış kapıya basit bir engelleyici koyulacak. Temassız ödeme teşvik edilecek. Girişte maske, antiseptik veya kolonya bulundurulacak.

    TUVALETLERE OTOMATİK KAPI
    Hürriyet'te yer alan habere göre, akaryakıt istasyonları, benzinci marketlerindeki ürünler cam veya tezgâh arkasında korumaya alınacak. Ambalajsız gıda satışı yapan personel tek kullanımlık eldiven takacak. Personelle müşteri arasına şeffaf bir bariyer yerleştirilecek. Tuvalet kapıları otomatik sisteme çevrilecek. Bu imkân yoksa sık sık dezenfekte edilecek.

    OYUN ALANI OLMAYACAK
    Market ve süpermarketler: Çalışanların iş kıyafetleri günlük değiştirilecek. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Oyuncak ve oyun alanları kapatılacak. Müşteriler ödeme terminaline dokunursa yüzde 70'lik alkolle temizlenecek. Market arabaları ve sepetler gün sonunda deterjanla yıkanacak.

    OFİSLERE MİSAFİR YASAĞI
    Ofis ve bürolar: İşyerine misafir alınmayacak. İşyerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az bir metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmayacak.

    HERKESİN KENDİ KALEMİ
    Emlakçılar: İşyerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılacak. Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve müşteriler kendilerine ait kalemleri kullanacak.

    ARAÇLAR DEZENFEKTE
    Oto yıkama, oto galeri ve oto tamirciler: Araç içi her türlü işlemde maske takılacak. Havayla el kurutma cihazları kullanılmayacak. Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslimden önce dezenfekte edilecek. Teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralanmadan en az bir gün bekletilecek.

    MİKROFONLARA STREÇ
    Elektronik ve telekomünikasyon mağazaları: Ürünlerin ambalajı açılmayacak, müşterilerin sadece teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilecek. Test edilen mikrofonlar (karaoke mikrofonları gibi) mutlaka streç filmle kaplanacak ve her müşteriden sonra streç film yenilenecek.

    GALOŞ GİYİLECEK
    Tesisatçılar: Evlerde/ofislerde hizmet sunan personel tek kullanımlık eldiven ve galoş giyerek hizmet sunacak. Eldivenle yüzeylere temastan kaçınılacak.

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