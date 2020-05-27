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    • 27.05.2020 20:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret davasında 'li Dila Koyurga'ya ev hapsi

    Son dakika haberine göre, Başkan 'a üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla şartıyla serbest bırakıldı.

    CHP'li isim hakkında mahkeme kararını verdi
    Başkan 'a üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla şartıyla serbest bırakıldı.

    EV HAPSİ KARARI
    Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

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