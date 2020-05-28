CHP sözcüleri "20 Temmuz sivil darbesi" diyerek siyasal meşruiyete ve sivil siyasete saldırmaya devam ediyor. Darbecilere mazeret üretiyor.

CHP milletvekillerine 2017 yılında TBMM Genel Kurulu'nda verdiğimiz cevabı tekrar hatırlatıyoruz: pic.twitter.com/QzeJrhnJmS — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 28, 2020

"(CHP sıralarına yönelik) Meşru hükümet ile darbeyi bir tutan kişinin bu Meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fetullahçıların kullandığı argümanı kullanıyorsunuz. Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişimiyle bu hükümetin uygulamalarını eşit tutuyor. Sizin yaptığınız iş, Fetullahçılarla aynı düzlemde durarak meşru hükümeti eleştirmektir."