Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu evlenmek için gün sayan çiftlerin gündemindeki yerini aldı. Bugün yapılan açıklamanın ardından kafe, kıraathane ve birçok mekanın faaliyetlerine 1 Haziran itibariyle başlayacağı duyuruldu. Gözler şimdi "Düğünler ne zaman ve hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.