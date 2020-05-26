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    • 26.05.2020 10:18
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    : Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi

    haberine göre , Hakurk'ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

    (), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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