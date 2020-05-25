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    • 25.05.2020 12:32
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    Mehmetçik 'de örgütlerinin korkulu rüyası oldu!

    'de unsurlarından arındırılan bölgesinde görev yapan Mehmetçik, sivil halkın canına kasteden terör örgütü /'nin sızma ve saldırı girişimlerine karşı aralıksız mücadele veriyor. Sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor.

    Terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu!

    'de örgütleri KCK//PYD- ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için gerçekleştirilen ile huzur ve güven ortamı tesis eden Mehmetçik, bu bölgelerin yeniden terör yuvasına dönüşmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

    TEHDİTLERE AĞIR SİLAHLARLA KARŞILIK VERİLİYOR
    Terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn Ed Davdiye üs bölgesinde konuşlu 49. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığında görevli Türk askeri, teröristlerin sızma girişimlerine karşı bölgedeki önlemlerini her geçen gün daha da artırıyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, zırhlı araçlarla meskun mahallerde huzur ve güvenliğin devamı için devriye ve keşif görevleri icra ediyor.

    Bunun yanı sıra sızma ve saldırı girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık veriyor.

    Yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vuran Mehmetçik, bölgedeki terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.

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