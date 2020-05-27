Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da kaydı bulunuyor.

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynep Şenpınar'ı öldürdükten sonra kendisini yaralayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerince gözaltına alınacağı ve hakkında "Kasten Adam Öldürmek, cinsel saldırı" gibi suçlardan iddianame hazırlanacağı öğrenildi.