Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan geçen pazar sabahı 05.30'da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürmüş, sonra da kendini yaralamıştı.
Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da kaydı bulunuyor.
İDDİANAME HAZIRLANACAK
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynep Şenpınar'ı öldürdükten sonra kendisini yaralayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerince gözaltına alınacağı ve hakkında "Kasten Adam Öldürmek, cinsel saldırı" gibi suçlardan iddianame hazırlanacağı öğrenildi.
ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ
Selim Ahmet Kemaloğlu (26)'nun öldürdüğü Zeynep Şenpınar gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunu olduğu. Aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olduğu ve geçen yıl beden eğitimi öğretmeni olarak Gaziantep'e atanmasına rağmen görevine başlamadığı öğrenildi.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öldürülen Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıkmıştı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise sabah 5.30'da işlediği cinayetin hemen ardından 22 dakika sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.