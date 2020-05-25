Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir? Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu nereli? Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu kimdir sorusu gündeme oturdu. Muğla'da Ramazan Bayramının ilk gününde kan donduran bir olay yaşandı. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu isimli şahıs, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı önce bıçakladı ardından darp ederek öldürdü.
SELİM AHMET KEMALOĞLU KİMDİR?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gördü.
26 yaşındaki boksör, 20-23 Nisan 2013 tarihlerinde Hatay'da yapılan Boks Türkiye Şampiyonası'nda o dönem okuduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına yarışmıştı.
Kemaloğlu, o dönem ki turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.
Selim Ahmet Kemaloğlu cinayetten sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımında bulundu.
NE OLDU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ve erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim Ahmet Kemaloğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti.
Selim Ahmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, gözaltına alınarak tedavi için ambulansla hastaneye sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemesinin ardından Zeynep Şenpınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla Adli Tıp Kurumu ön raporunda, Zeynep Ş'nin vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu öldüğü bilgisi yer aldı.
Öte yandan, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait Twitter hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Zanlının paylaşımın sonuna iki Türk bayrağı emojisi koyması ise dikkati çekti.