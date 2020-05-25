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Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Selim Ahmet Kemaloğlu, tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, attığı mesaj ortaya çıktı. Öte yandan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi.

25.05.2020 08:38 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





