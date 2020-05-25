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Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Selim Ahmet Kemaloğlu, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Selim Ahmet Kemaloğlu, tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, attığı mesaj ortaya çıktı. Öte yandan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi.

25.05.2020 08:38 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:45
Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Korkunç olay dün sabah saatlerinde, Muğla Menteşe'ye bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi.

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Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı.

Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun katlettiği Zeynep Şenpınar'ın arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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