Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.