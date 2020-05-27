Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü.
Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.
Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.
"NE OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ"
Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin ne olduğunu merak ettiklerini belirten Sağlam, "Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Hatta gök taşı diye bir muhabbet geçti. Doğu illerinde de görülmüş. Aşırı derecede merak ediyoruz. Daha önce bu şekilde bir şey ile karşılaşmadım. Hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım. Gök taşı görmüş olduk" şeklinde konuştu.
"NEREYE DÜŞTÜ MERAK EDİYORUZ"
Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.