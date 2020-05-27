Sosyal medya platformlarında göktaşı düştüğü iddiaları gündem oldu. Birçok kişi arama motorlarında göktaşı düşüp düşmediği konusunda araştırma yapıyor. Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Göktaşı nedir, neden düşer? İşte detaylar...

GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Sosyal medyada Elazığ, Erzincan ve Trabzon'a göktaşı düştüğü iddia ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.