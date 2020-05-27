Sosyal medya platformlarında göktaşı düştüğü iddiaları gündem oldu. Birçok kişi arama motorlarında göktaşı düşüp düşmediği konusunda araştırma yapıyor. Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Göktaşı nedir, neden düşer? İşte detaylar...
GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?
Sosyal medyada Elazığ, Erzincan ve Trabzon'a göktaşı düştüğü iddia ediliyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü.
Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.
Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anını iş yerindeki güvenlik kameralarından inceleyen Trabzonlu Arda Sağlam, o anları anlattı. Sağlam "Arkadaşlarımızla beraber oturuyorduk. İlk önce beyaz bir ışık yukarıdan aşağıya gelir gibi oldu. Tam ne oluyor derken birden sarı bir ışık ortaya çıktı. Sanki sabah güneşi gibi. Aklıma atış poligonumuzun güvenlik kameralarına bakmak geldi. İncelediğimizde belirgin bir şekilde görülüyor" dedi.
"NE OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ"
Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin ne olduğunu merak ettiklerini belirten Sağlam, "Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Hatta gök taşı diye bir muhabbet geçti. Doğu illerinde de görülmüş. Aşırı derecede merak ediyoruz. Daha önce bu şekilde bir şey ile karşılaşmadım. Hatta yıldız kaymasına bile şahit olmamıştım. Gök taşı görmüş olduk" şeklinde konuştu.
"NEREYE DÜŞTÜ MERAK EDİYORUZ"
Işık parlamasını gören Anıl Kalfa ise, "Arkadaşlarla muhabbet ederken birden bir ışık parlaması gördük. Öyle bir ışık parlaması oldu ki gözlerimizi kıstık. O beyaz ışıktan sonra sarı ve kırmızı gibi renklerde ışık patlaması oldu. Çok hızlı düştü. Nereye düştü merak ediyoruz. İlk önce yıldız kaydı dedik ama daha önce yıldız kayması görmüştüm. Bu farklı birşeydi. Sonra meteor diye düşündük. Bu yıl herşey üst üste geliyor. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.
Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.
Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.
Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.
Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.