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    • 26.05.2020 02:56
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    ’dan ‘’ paylaşımı: Rahmetle anıyoruz

    , vefatının 37’nci yılında ’i andı. , "Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vefatının 37'nci yılında 'i andı.

    , "Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı: Rahmetle anıyoruz
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