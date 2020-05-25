Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vefatının 37'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Bakan Koca, "Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı