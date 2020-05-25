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    • 25.05.2020 20:47
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Başkan , sosyal medya hesapları üzerinden 'in vefatının 37. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

    Başkan , 'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.






    Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.

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