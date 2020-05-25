Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/Gsv0acbAqA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2020
Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.