Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/X4OFPfemiX — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 25, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Albayrak mesajında,ifadelerine yer verdi.Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.