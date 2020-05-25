Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Albayrak mesajında, "Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Albayrak mesajında, "Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/X4OFPfemiX— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 25, 2020