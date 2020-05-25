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    • 25.05.2020 23:49
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Albayrak mesajında, "Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    Albayrak mesajında, "Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.



    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı

    Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek'i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

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