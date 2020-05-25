Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2020 02:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2020 02:23
    ABONE OL

    'de na uymayanlara 3 milyon 394 bin 598 liralık !

    'de, le mücadele kapsamında uygulanan nın ilk üç gününde yasağı delenlere 3 milyon 394 bin 598 lira para sı uygulandı.

    İzmir'de 3 milyon 394 bin 598 liralık ceza!

    le mücadele kapsamında, 81 ili kapsayan 4 günlük nda, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

    Denetimler kapsamında, kısıtlamanın başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana üç günde kısıtlamayı ihlal eden 9 kişiye adli, bin 589 kişiye ise idari işlem yapıldı.

    3 MİLYON 394 BİN 598 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
    Yasağı ihlal edenlere toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para sı kesildi. Kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini, kısıtlamanın sona ereceği salı günü gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 milyon 394 bin 598 liralık ceza!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri