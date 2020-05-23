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    • 23.05.2020 Gazete
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    'deki sahili boş kaldı

    halkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı. yıl binlerce i ağırlayan 'nin dünyaca ünlü sahili, boş kaldı.

    'Ölü'deniz!

    halkı, 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı. yıl binlerce i ağırlayan 'nin dünyaca ünlü sahili, boş kaldı.



    KİTAP KURTLARI
    Amasya Atlı Spor Kulübü üyeleri, dışarı çıkamayan çocuklara sürpriz yaptı. Dün kapı kapı dolaşıp her birine kitap dağıttı.

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    Haberler Güncel Fethiye'deki Ölüdeniz sahili boş kaldı
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