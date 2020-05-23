Türk halkı, 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı. Geçtiğimiz yıl binlerce turisti ağırlayan Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahili, boş kaldı.
KİTAP KURTLARI
Amasya Atlı Spor Kulübü üyeleri, dışarı çıkamayan çocuklara sürpriz yaptı. Dün kapı kapı dolaşıp her birine kitap dağıttı.
Fethiye'deki Ölüdeniz sahili boş kaldı
Türk halkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı. Geçtiğimiz yıl binlerce turisti ağırlayan Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahili, boş kaldı.
Türk halkı, 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı. Geçtiğimiz yıl binlerce turisti ağırlayan Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahili, boş kaldı.