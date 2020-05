Ayette Zilhicce'nin on gecesine yemin edilerek gecelerin Allah katındaki kıymeti de ön plana çıkarılıyor. Zira gece ibadeti manevî terakki adına çok önemli. Çünkü o saatler Cenâb-ı Hakk'a en yakın olunan anlar arasında. Allah için rahatın terk edildiği, hiç kimsenin görmediği yerde Allah'a yönelindiği, kendi sesini dinleme, içini duyma imkanın bulunduğu zaman dilimleri. Bu sebeple o anlarda Yaradan'ın ekstra teveccühü söz konusu.

On geceye yemin edilen ayette dikkat çeken bir başka husus ise Allah'ın ekstra lütuflarla bezediği Ramazan'ın son on ile Zilhicce'nin ilk on gecesinin sonunun bayramla taçlanması. Bazi âlimler Fecr Sûresi'nde, on geceye yemin edilmeden önce zikredilen fecirden (şafak vakti) maksadın, bu bayram günleri olduğunu söylüyor. Allah, bu günlerde uhrevileşen, Kendi kapısına koşan kullarına boşluk yaşatmak istemezmişçesine inananları hayrı, bereketi, neşesi ile dolu bayrama emanet ediyor. Kullarına dünya hayatında bayram ettirerek, ahirette vereceği mükafatların provasını yaptırıyor bir nevi.

'Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli gün yoktur'

Bu özel günlere Peygamber Efendimiz büyük önem veriyor. O'nun (sallallahu aleyhi ve sellem) şu beyanları da bu günlerin kıymetini ortaya koyuyor: "Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesi'ne denktir."

Ümmetine çok düşkün olan, onların affa mazhar olmaları için çırpınan Rahmet ve Şefkat Peygamberi, "Allah indinde Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" hadis-i şerifiyle bu günlerde yapılacak ibadetlerin kıymetine dikkat çekiyor. Tesbih, 'sübhanellah'; tahmid, 'elhamdülillah'; tehlil, 'lâilâheillâllah'; tekbir ise 'Allahu ekber' demek. Tesbih, tahmid ve tekbirin namazın çekirdekleri hükmünde olduğu göz önünde bulundurulursa, bugünlerde nafile namazlar ayrı bir önem kazanıyor.