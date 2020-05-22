Banu Özdemir'in; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaştı ve paylaşımlarına müzik notalarını ekledi.

"ŞAKA BİR TARAFA"

Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak,Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir gözaltına alınmıştı.