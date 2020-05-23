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    'li 'ten kabir ziyaretinde tepki çeken hareket

    Ramazan Bayramı öncesi aile kabristanını ziyaret eden ve bunu dan paylaşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinin şemsiye altında durması korumasının ise yağan yağmur nedeniyle ıslanması tepkilere neden oldu.

    CHP'li Böcek'ten peki çeken hareket

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , bayram öncesi, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

    Böcek, hesabından mezar ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı ve "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" dedi.

    ŞEMSİYESİNİ TUTTURDU
    Sosyal medya paylaşımında mezar ziyaretinin fotoğraflarını da paylaşan Böcek'in bir fotoğrafında, yağmur yağarken kendisinin dua edip şemsiyesini polise tutturması dikkat çekti. Bu tavır eleştirilere neden oldu. Böcek'in bu harekete sosyal medya üzerinden 'ego' olarak yorumlandı.

    DİLEK YAMAN / SABAH

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