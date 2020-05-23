- Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar! - Son zamanlarda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasak da Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka.. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun. - Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım

- Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun. - Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun - Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayaramınız Mübarek Olsun.