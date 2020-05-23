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    • 23.05.2020 15:42
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kabir ziyaretleri

    Başkan , 'da babası Ahmet Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın kabristanını ziyaret etti. Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 'un kabrini de ziyaret ederek dua etti.

    Başkan Erdoğan'dan kabir ziyaretleri
    Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.



    Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan 'un kabrinde de dua etti.



    Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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