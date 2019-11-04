Bugünkü
Takvim

’li , down sendromlu sporcuyu siyasete malzeme yaptı, daha sonra yüzüne bile bakmadı!

’li Büyükşehir Belediye Başkanı , 43 madalyalı milli sporcu 'i siyasete malzeme yaptı. Daha sonra yüzüne bile bakmadı.

Beter 'Böcek!'
'da down sendromlu yüzücü Alperen (18), 26'sı şampiyonluğu olmak üzere 43 madalya kazandı. Dünyada göğsümüzü kabarttı.



'li Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, işte bu genci iş vaadiyle kandırdı. Başarılarından kendine pay çıkardı. İşi bitince de hiç tanımadı.



'in ailesi, Başkan Böcek'i suçladı: Oğlumuzun duyguları ile oynadı...


ERDOĞAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP’li Muhittin Böcek, down sendromlu sporcuyu siyasete malzeme yaptı, daha sonra yüzüne bile bakmadı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri