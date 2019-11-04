Antalya'da down sendromlu yüzücü Alperen (18), 26'sı Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 43 madalya kazandı. Dünyada göğsümüzü kabarttı.
CHP'li Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, işte bu genci iş vaadiyle kandırdı. Başarılarından kendine pay çıkardı. İşi bitince de hiç tanımadı.
Alperen Menç'in ailesi, Başkan Böcek'i suçladı: Oğlumuzun duyguları ile oynadı...
ERDOĞAN ÖZTÜRK
CHP'li Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, işte bu genci iş vaadiyle kandırdı. Başarılarından kendine pay çıkardı. İşi bitince de hiç tanımadı.
Alperen Menç'in ailesi, Başkan Böcek'i suçladı: Oğlumuzun duyguları ile oynadı...
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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