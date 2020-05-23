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    'li eski vekil Yıldıray Sapan'dan CHP'li 'ne suçlaması!

    Son dakika haberi... 24. , CHP'li 'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Sapan, "Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. KK'ya () bir Rus atasözünü hatırlatayım, 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi.

    CHP'li vekilden CHP'li belediyeye rüşvet suçlaması!
    24. , CHP'li 'nin imar yolsuzluğu karşılığında 2 milyon lira aldığını iddia etti. Twitter hesabından 21 Mayıs'ta CHP Lideri ile Kumluca Belediye Başkanı 'nu etiketleyerek paylaşım yapan Sapan, "Şimdi de kalkmış yolsuzlukla ilgili konuşuyor. KK'ya (Kemal Kılıçdaroğlu) bir Rus atasözünü hatırlatayım, 'Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Sapan dün yaptığı açıklamada ise tweetinin arkasında olduğunu, aradan bir gün geçmesine rağmen kimseden ses çıkmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sapan şu ifadeleri kullandı:



    "ANTALYA ÇALKALANIYOR"
    "Haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! İki gündür bunu dile getiriyorum. Kimseden ses çıkmıyor. Önce evinizin önünü süpürün, sonra kalkın konuşun. Antalya 20 gündür bu olayla çalkalanıyor."     Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvet iddiasıyla ilgili 'yı görevlendirdiğinin kulislerde konuşulduğunu belirten Sapan şöyle devam etti: "Bununla ilgili Kumluca İlçe Başkanlığı'nda eski ilçe başkanları ile beraber milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığı herkes tarafından bilinen bir şey. Hatta 'Niçin bu adamı belediye başkanı yaptırdık' diye de yakınmalar var. İmarla ilgili olduğu çok açık. Şu ya da bu sebeple hiçbir şekilde yasal olmayan para, yöneticiler tarafından alınmamalıdır. Alınıyorsa önce Kılıçdaroğlu bunu sorgulamalıdır." İddiaların hedefindeki isim Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise konuyla ilgili görüş bildirmek istemedi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Güncel CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan'dan CHP'li Kumluca Belediyesi'ne rüşvet suçlaması!
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