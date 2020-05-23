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    • 23.05.2020 07:09
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    Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gecesinde polis ekiplerinden 'te trafik uygulaması: Kurallar uymayanlara ceza kesildi

    Son dakika haberi... 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra ’da polis ekiplerinin trafik uygulamaları başladı. karayolunda yapılan uygulamalarda kurallar uymayanlara ceza kesildi.

    E-5'te trafik uygulaması
    Türkiye'de etkili olan korona virüs (COVİD-19)'a karşı alınan önlemler arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı nedeniyle ülke içindeki hareketliliğin önlenmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde kalması isteniyor.



    Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren 'da trafik uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri karayolu Ayvansaray Mevkiinde yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye cezai işlem uygulandı.



    Uygulama sabah saatlerine kadar devam etti. Uygulama il genelinde 4 gün süreyle devam edecek.

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