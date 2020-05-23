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    • 23.05.2020 08:21
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    : 'li meclis üyesi trafik sında yaşamını yitirdi

    haberi... Belediyesi Meclis üyesi , kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan oğlu 'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    AK Parti'li meclis üyesi yaşamını yitirdi

    (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden 'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

    da ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'li meclis üyesi Musa Kazım Şahin trafik kazasında yaşamını yitirdi
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