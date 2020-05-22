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    • 22.05.2020 11:43
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    Son dakika: ’li eski vekil Yıldıray Sapan'dan bomba iddia: CHP’li ’nin 2 milyon lira aldı

    Son dakika haberi... 24. , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP’li ’nin 2 milyon lira aldığı suçlamasında bulundu. Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını belirten Sapan, milletvekili başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti. Konunun bazı yerel mecralarda da dile getirildiğini ve hiçbir şekilde tekzip edilmediğini kaydeden Sapan, “Benim tweetim üzerinden de yaklaşık 1 gün geçti. Ses çıkaran yok… Hem belediye başkanını, hem de ’nu etiketledim. Fakat çıt yok. Ben başkası hakkındaki iddiaları gündeme getiren kişilerin kendi evlerinin önünü süpürmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi.

    2 milyonluk rüşvet suçlaması

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. , 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden Antalya'nın 'ye ait ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulundu.

    Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweetinde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira aldığını iddia etti.

    İŞTE O TWEET
    CHP'li eski vekil tweetinde; "@kilicdarogluk haftalardır Ak Partili belediyenin 500 bin tl rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 Milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir rus atasözünü hatırlatayım; "eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" @mustafakoleoglu" dedi.

    CHP GENEL BAŞKANI RÜŞVETİ BİLİYOR MU?
    İddianın daha önce sosyal medya üzerinden ve siyasi kulislerde de konuşulduğu biliniyor. Ayrıca Kumluca Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiasının Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP'li başkanın Genel Başkan Yardımcısı 'yı bu konuyla görevlendirdiği de iddialar arasında…

    SAPAN SABAH'A KONUŞTU
    SABAH'ın ulaştığı Yıldıray Sapan, tweetinin arkasında olduğunu söyledi. Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını belirten Sapan, milletvekili başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını belirtti. Konunun bazı yerel mecralarda da dile getirildiğini ve hiçbir şekilde tekzip edilmediğini kaydeden Sapan, "Benim tweetim üzerinden de yaklaşık 1 gün geçti. Ses çıkaran yok… Hem belediye başkanını, hem de Kılıçdaroğlu'nu etiketledim. Fakat çıt yok. Ben başkası hakkındaki iddiaları gündeme getiren kişilerin kendi evlerinin önünü süpürmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    Kumluca Belediyesi'nin bir iş adamından 2 milyon lira rüşvet aldığı iddia ediliyor…

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: CHP’li eski vekil Yıldıray Sapan'dan bomba iddia: CHP’li Kumluca Belediyesi’nin 2 milyon lira rüşvet aldı
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