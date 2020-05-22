Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, HES uygulamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. Bu uygulamaya öncelikle, şehirler arası ulaşımda geçiyoruz.
Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolünü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak" dedi.
HES KODU NASIL ALINIR?
+65 YAŞ grubunun memlekete gidebilmesi için HES kodu şart.
BUNUN için "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.
AKILLI telefonunuz yoksa 2023'e SMS atarak kod isteyebilirsiniz.
SEYAHAT belgesi için e-devlet, İçişleri e-başvuru veya Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı kullanabilirsiniz.
Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolünü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Eğer bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak" dedi.
HES KODU NASIL ALINIR?
+65 YAŞ grubunun memlekete gidebilmesi için HES kodu şart.
BUNUN için "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.
AKILLI telefonunuz yoksa 2023'e SMS atarak kod isteyebilirsiniz.
SEYAHAT belgesi için e-devlet, İçişleri e-başvuru veya Alo 199 Vefa Destek Hattı'nı kullanabilirsiniz.