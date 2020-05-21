HES kodu otobüste geçerli mi? HES kodu ile kimler seyahat edebilir?

Milyonlarca vatandaş seyahat yasağının ne zaman kalcağını merak ediyor ve resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu ile seyahat yapılabileceğini söylemesiyle birlikte HES kodu hakkındaki tüm detaylar sorgulama konusu oldu. Sadece bir uygulama ile bu koda kolayca ulaşılabiliyor. Peki hangi adımlar gereklidir? HES kodu ile kimler seyahat edebilir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
HES KODU OTOBÜSTE GEÇERLİ Mİ?
Bakan Koca: "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak. HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz."
"Herkese özel bir kod olacak. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ile bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek."
HES KODU İLE YOLCULUK
Koca uygulamayla ilgili şöyle konuştu: "HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.
KONTROLLERİ FİRMALAR YAPACAK
"Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacının çok olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek."
HES KODU NEDİR?
HES kodu mobil uygulama üzerinden alınarak seyahat izni sağlayan bir kod olacak. Herkese özel olarak düzenlenecek kod ile vatandaşlar seyahatlerinde rahatlık yaşarken bir yolcuya hastalık bulaşması durumunda, hastanın takibi kolayca yapılabilecek. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanımı durumunda hayatımız kolaylaşacak.
HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına gelecek özel bir kod sistem tarafından üretilecek. Bu kod ile öncelikli bir tarama yapılacak ve yolcunun izninin verilip verilmeyeceğine karar verilecek. HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.