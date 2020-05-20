Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2020









BU ÇİRKİNLİĞİ YAPANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de cami hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." dedi.

#İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz.

Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz.

Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur.

Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2020

Çelik, "Bu toprakların ruhuna yazılı olan "söz"ümüz budur" dedi ve İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." dörtlüğünü paylaştı.