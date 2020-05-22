Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2020 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2020 09:19
    ABONE OL

    İstanbul'da Kovid-19 leri sürüyor! V son durumu açıkladı

    haberi... İstanbul Valisi , yeni tip virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, çok sayıda , , berber-kuaför, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.

    İstanbul'da sıkı denetim

    V, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs'ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor! Vali Yerlikaya son durumu açıkladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri