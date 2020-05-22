Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs'ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Değerli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2020
21 Mayıs'ta
✂️1.390 berber,kuaför vb.işletmeyi
🛍️88 AVM'de 805 iş yerini
🥬111 pazar yerini
🚖1.844 ticari taksiyi
🚌2.757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracını sizin sağlığınız için denetledik.
Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler.👏🏻 pic.twitter.com/HQwROki1Px