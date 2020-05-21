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    • Yaşam
    • 21.05.2020 13:29
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    • 21.05.2020 13:31
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    'da denetimi drone ile yapılıyor

    'da koronavirüs tedbirleri kapsamında siz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Polis ekipleri, kurala uymayanları tespit etmek için "drone" ile havadan denetim yapmaya başladı. Vatandaşlara drone ile anonslar yapılarak tedbirlere uyulması istenildi.

    Drone ile maske denetimi!

    İl Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa siz çıkma yasağı kapsamında "drone" ile havadan denetim yapılıyor.

    Polis ekipleri, kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde maske kullanımı denetimi yaptı. Denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrollerini sürdürüyor.

    Drone ile yapılan anonslarda ise vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması istendi.

    Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan kent merkezindeki İnönü ve Atatürk Caddesi bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Trafikte yoğunluk gözlenmedi.

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