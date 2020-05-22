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    'da koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakalarında ciddi düşüş ’de normalleşme adımlarının atılmasını sağladı. Başkan Erdoğan’ın normalleşma planını ve ilk adımları açıklamasının ardından merak edilen ilk konu için uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği oldu. İşte İstanbul’da koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağı tarih…

    İstanbul'da koronavirüs yasakları ne zaman bitecek?

    Gündemdeki başlıklardan biri de 31 kent için alınan ve aşama aşama azaltılarak 15 kent için sürdürülen seyahat kısıtlaması oldu. Toplantıda seyahat kısıtlaması ile virüsün yoğun olan kentlerden, diğer kentlere yayılmasının engellendiği değerlendirildi.

    HEDEF HAZİRAN ORTASI
    Kısıtlama uygulanan 15 kentteki hasta sayıları da toplantıda ele alındı. Bu rakamlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde de parça parça olarak seyahat kısıtlamaları kaldırılması öngörüldü. insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler yüksek riskli olarak değerlendiriliyor. başta olmak üzere hasta yoğunluğunun en fazla olduğu kentler ise normalleşmede son sırada yer alması planlanıyor. İstanbul için bu tarihin haziran ayı ortasından sonra olması bekleniyor.

    EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
    Bayram tatilini evinde geçirecek vatandaşlar kısıtlama öncesi Eminönü'ne akın etti. Bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişi yapanlar yoğunluk oluşturdu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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