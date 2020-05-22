Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak." açıklamasında bulundu.
İLK ÜLKE TÜRKİYE OLACAK
Bakan Karaismailoğlu, "Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak." dedi.
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Havalimanlarında yeni dönem
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Havalimanlarını Covid-19’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak." açıklamasında bulundu.