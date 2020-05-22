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    • 22.05.2020 09:27
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    Son dakika: açıkladı: Havalimanlarında yeni dönem

    : Havalimanlarını Covid-19’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olacak.

    Havalimanlarında yeni dönem

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak." açıklamasında bulundu.



    İLK ÜLKE TÜRKİYE OLACAK
    Bakan Karaismailoğlu, "Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak." dedi.

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