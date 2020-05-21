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    • 21.05.2020 19:34
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    Son dakika: 'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın Çatak ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.

    Van'da terör operasyonu

    'ın Çatak ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Övecek ve Andiçen mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

    "Kapan-Şehit Jandarma Onbaşı Rıfat Köktürk" adı verilen operasyonda 3 ton tahıl ürünleri, 2,5 ton kuru bakliyat ürünleri ile yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu.

    Malzemeler imha edildi.

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