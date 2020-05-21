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    • 21.05.2020 19:11
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1.105 şüpheli tespit edildi 510 şahıs yakalandı

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı bildirildi.

    Bakanlık açıkladı: Provokatif paylaşımlara geçit yok
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı bildirildi.





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