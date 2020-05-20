Türk asıllı Sultan Kayhan, Kadir Kasırga, Serkan Köse, Roza Güçlü Hedin'in de bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile parlamentoya sunulan öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedilmişti.

Önergede 1923 yılında Atatürk'ün etnik milliyetçilik üzerine bir devlet kurduğunun altı çizilirken, bu devletin Kürtleri sürgün ettiği, işkence ettiği ve öldürdüğü iddia edilmişti.

ATATÜRK'Ü SOYKIRIMCI OLARAK GÖSTERİYORLAR

Atatürk'ü soykırımcı gösteren Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinin CHP'yi sık sık ziyaret etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.