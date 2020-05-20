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    • 20.05.2020 09:53
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    kuzeyi Metina bölgesine ! 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    haberi... kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak kuzeyine hava harekatı!
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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