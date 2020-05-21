Daha önce İYİ Parti'den istifa eden Adem Taşkaya, son günlerde gündemde olan İYİ Parti-HDP gerilimiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Okutan, HDP ile görüşmeleri İYİ Parti adına Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan'ın yürüttüğünü belirtti. Taşkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nuri Okutan açıklama yapacakmış, hukuki süreç falan. Geçin bunları da, daha önce sağlık sebebiyle tedavi gördüğünüz için size zarar vermemek için adınızı açıklamamıştım. HDP ile toplantılara 4 ay boyunca İYİ Partiyi temsilen katılan en yetkili kişinin siz olduğunuzu açıklayın!"

AKŞENER, 'HDP'Yİ PKK'NIN UZANTISI GÖRÜYORUZ' DEMİŞTİ

İYİ Parti, "memleket masası" önerisini gündeme getirmiş, davet edilecek partiler arasında HDP'yi saymamıştı. Meral Akşener'in, "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz" sözleri sonrası tartışmalar arttı.

ÖNDER: BİZE ARACI GÖNDEN PARTİ KOORDİNAT BİÇEMEZ

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, "Ben sizi Gladio terör örgütünün anası olarak konumlandırıyorum" dedi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder de, "Bize aracı gönderen bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Önder'in açıklamasından sonra iki parti arasında seçim öncesinde pazarlıkların yapıldığı gündeme gelmişti.

İYİ PARTİ: İÇİMİZDE BİR TANE ALÇAK YOK

İYİ Parti Sözcüsü, Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen şebekeyle görüşebilecek bir tane alçak yoktur. Varsa bir alçak açıklasın. Biz de gereğini yapalım" demişti.