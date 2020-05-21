Türkiye Vural Ergül ismini Uğur Dündar'ın avukatı olarak tanımıştı. Ergül, Ergenekon davasında da bazı sanıkların avukatlığını da yapmıştı. Daha sonra MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü general Hamza Celepoğlu'nun avukatlığına soyundu. 15 Temmuz gecesi ise kamuoyunun karşısına bambaşka bir yüz ile çıktı.

Avukat Vural Ergül hakkında 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında darbecileri öven tweetleri sebebiyle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iddianame hazırlandı.





İddianamede, Ergül'ün Twitter paylaşımlarının darbe teşebbüsünü bariz bir şekilde destekler nitelikte olduğu ifade edildi. Ergül, 15 Temmuz gecesi şu tweetleri atmıştı:

"#YURTTASULHKONSEYİ nerede kaldın? Niye geç kaldın? :)))

#YURTTASULHKONSEYİ işbaşında! :)))

Bin yaşa #YURTTASULHKONSEYİ. Bu bir 27 Mayıs kopyası askeri darbedir! Teşekkürler TSK!"

Ergül İstanbul 32 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakkındaki yargılama ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Örgüte yardım suçlaması kapsamında 3 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32 Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda sanığın çok sayıda FETÖ'cü ile irtibatının bulunduğu aynı zamanda MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü eski general Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yaptığı kaydedildi. Ergül'ün bazı tescilli FETÖ'cülerle irtibatları tek tek anlatıldı.





GEREKÇEDEN SATILAR

Sanığın, "@VuralErgul2" isimli hesaptan 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında " GENELKURMAYDAN RESMİ AÇIKLAMA; TSK ÜLKE YÖNETİMİNE BÜTÜNÜYLE EL KOYMUŞTUR. HAYIRLI OLSUN, TEŞEKKÜRLER GENELKURMAY...", "GENELKURMAY AÇIKLADI; TSK ÜLKE YÖNETİMİNE EL KOYMUŞTUR... TEŞEKKÜRLER... HAYIRLI OLSUN... ", " YURTTASULHKONSEYİ İŞBAŞINDA!:)))) ", "BİN YAŞA" şeklinde ve 17 Temmuz 2016 tarihinde "#YURTTASULHKONSEYİ İstanbul semalarında savaş uçakları alçak uçuşta! :))); Eyyyyyyyyyyyy! #YURTTASULHKONSEYİ nerede kaldın? Niye geç kaldın! :))); DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! #YURTTASULHKONSEYİ DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! SIKI YÖNETİM İLAN OLDU... SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONULDU!" şeklinde darbecilere övgü içerikli ifadeler paylaşımlarda bulunduğu saptandı.





Sanık avukatın ayrıca, "@VuralErgul2" hesabından yaptığı paylaşımda, "YURTTASULHKONSEYİ Ergenekon Kumpasına savunma tarafı olduğum günden bu yana ilk kez deliksiz, korkusuz, huzur içinde uyuyacağım!:)", "YURTTASULHKONSEYİ Recep sen bu hallere düşeceğini hiç düşünmedin mi?", "YURTTASULHKONSEYİ Götfırçaları, götkılları iğfal için "meydanlara çıkınız " anonsu yapıyor!:) Makarna dağtacaz deyin belki gelirler!:) " şeklinde Cumhurbaşkanını, Hükümeti ve halkı aşağılayan paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin dava kapsamındaki savunmasında darbe teşebbüsü gecesinde yapmış olduğu tiwitter paylaşımlarının ironi yapmak amaçlı olduğunu iddia etti.





MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Gerekçeli kararda, "Sanığın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sarısında tiwitter üzerinden yapmış olduğu "#YURTTASULHKONSEYİ g.. fırçaları, g.. kıllarını iğfal için "meydanlara çıkınız" anonsu yapıyor! Makarna dağıtacağız deyin belki gelirler" içerikli paylaşımın davamıza konu suçlardan ayrı şekilde TCK'nın 299/1 maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve TCK'nın 301/1 maddesinde düzenlenen Türk Milletini aşağılama suçunu oluşturduğu, her ne kadar sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu yönünde mahkumiyetine yeter delil elde edilememişse de, darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY mensuplarınca yapıldığını bilen sanığın, söz konusu tiwitleri darbe teşebbüs sırasında ve halka yapılan, darbeye karşı koymak için sokağa çıkma çağrısı üzerine paylaşması hususları da dikkate alındığında bu yöndeki eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

BAŞSAVCILIK TEMYİZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin suç duyurusu üzerine söz konusu suçlamalarla ilgili soruşturma başlatırken İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi kararını İstinaf Mahkemesi'ne temyiz etti.



DİLEK YAMAN / SABAH

