Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri nedir? Nasıl gidilir?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile araştırılmaya başlandı. Özelliklerinin merak edilmesinin yanı sıra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nasıl gidildiği de arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Hastaneye ulaşım bilgilerini haberimizde derledik. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin metro çalışmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak 1-1,5 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ
Kovid-19 ile mücadele süresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı. Dün isim tabelaları da asılan hastanenin tamamının açılışı için geri sayım başlarken, sağlık tesisinin çevresindeki son hazırlıklar da AA kameralarınca görüntülendi.
Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor. Hastanede ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.
Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.
Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. Öte yandan, "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NE NASIL GİDİLİR?
Hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı.
Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent,
(79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü,
(79B) Kayaşehir-Bakırköy,
(MK22 )Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent,
(78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.
SAKURA NE DEMEK?
Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi "Kiraz Çiçeği" anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.
Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de "Sakura Durumu" verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya'nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.