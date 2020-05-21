Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri nedir? Nasıl gidilir?

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ



Kovid-19 ile mücadele süresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı. Dün isim tabelaları da asılan hastanenin tamamının açılışı için geri sayım başlarken, sağlık tesisinin çevresindeki son hazırlıklar da AA kameralarınca görüntülendi.



Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor. Hastanede ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.





Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.



Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.



Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak. Öte yandan, "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.