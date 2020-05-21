Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2020 17:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2020 17:43
    ABONE OL

    : Camiler kırmızı çizgimiz

    'deki camilerde "çav bella" provokasyonuna bir tepki de 'tan geldi. Bakan Albayrak, "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak "camiler kırmızı çizgimiz" diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." dedi.

    'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden İtalyan partizanların söylediği "Çav Bella" isimli şarkıyı dinletti. Yaşanan skandal sonrası İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.



    "CAMİLER KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
    Skandala toplumun her kesiminden peş peşe tepkiler yükseldi. , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Camiler kırmızı çizgimiz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri