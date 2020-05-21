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    Son dakika: 'ndan flaş uyarı! İsimleri tek tek paylaştı!

    Son dakika haberleri... , koronavirüsle mücadele kapsamında hesabından yaptığı paylaşımda sahte siteleri ve telefon uygulamalarına karşı uyararak dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların tek tek ismini açıkladı.

    Dikkat! İsimleri tek tek paylaştı!

    'nın dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.



    Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.



    Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş uyarı! İsimleri tek tek paylaştı!
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