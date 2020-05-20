Çam ve Sakura ne demek? Başakşehir Şehir Hastanesi ismi Çam ve Sakura nedir?

Çam ve Sakura ne demek? Japonca'da Sakura ne demek? Çam ve Sakura nedir? Başakşehir Şehir Hastanesi'nin isminin Çam ve Sakura olacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Sakura ne demek, Sakura nedir sorularına yanıt aranmaya başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla 21 Mayıs'ta hizmete açılacak.

SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakuranın Türkçe anlamı kiraz çiçeğidir.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.