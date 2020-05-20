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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılacak! 107 branşta hizmet verecek
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yarın açılacak! 107 branşta hizmet verecek
Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesi olacak Başakşehir Şehir Hastanesi yarın tam kapasite ile hizmete başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans ile katılacağı törenle açılacak. 789 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak. Açılışa saatler kala son hazırlıklar görüntülendi.
20.05.2020 17:09
- Son Güncelleme: 20.05.2020 17:09
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yarın hizmete açılıyor. Tabelası asılan ve çevre düzenlemeleri yapılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.
Açılış törenine Japon Başbakanı Abe'nin video konferans yoluyla katılacağı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs Perşembe günü hizmete giriyor. Toplam 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin tabelası asıldı.
Çevre düzenlemesi yapılan ve çam ve sakura ağaçları dikilen hastane havadan görüntülendi. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor.
456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.
Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.