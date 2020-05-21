Paralel evren nedir? Paralel evren var mı? NASA'dan açıklama geldi!

PARALEL EVREN VAR MI? NASA AÇIKLAMASI…



Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu araştırma grubu, Antartika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünüyordu.



Araştırmada görev alan bir araştırmacı bulunan bu kanıtlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: Araştırmadaki "bu sinyalleri açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor."